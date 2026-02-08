Видео
Україна
Главная Киев Киев возвращается к временным графикам отключения — как узнать очередь

Киев возвращается к временным графикам отключения — как узнать очередь

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 11:37
Киев возвращается к временным графикам отключения света — подробности
Работник ДТЭК восстанавливает электросеть. Фото: ДТЭК

Столица снова возвращается к временным графикам отключения электроэнергии. Это удалось благодаря круглосуточной работе энергетиков.

Об этом сообщили в ДТЭК в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как киевлянам узнать свою очередь отключения света

В Киеве снова действуют временные графики отключения электроэнергии. Как отметили в ДТЭК, энергетикам снова удалось сделать почти невозможное.

"Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице", — отметили в сообщении.

Графіки відключення світла у Києві
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Жителей Киева могут узнать свою очередь и график можно в чат-боте, на сайте или в "Киев Цифровой".

"Спасибо за поддержку и понимание. Свет держится!", — добавили в ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве энергетики назвали ситуацию со светом в Киеве самой сложной. Несмотря на серьезные повреждения важных объектов, РФ продолжает атаковать энергетику столицы.

Также мы рассказывали о том, что Украина получила еще 300 генераторов от партнеров. Их распределяют в разные города, в том числе и в Киев.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Киев электроэнергия энергетика отключения света свет
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
