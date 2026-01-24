Вибухи у Києві 24 січня черед удар ракет

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Це вже друга серія потужних вибухів внаслідок ударів ракет

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента та публікації Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Повторні вибухи у Києві 24 січня

Чергові вибухи в столиці пролунали приблизно 02:31. Зокрема, було чути щонайменше 3 вибухи. Паралельно військові інформували, що в напрямку Києва летять швидкісні цілі.

Які саме летіли ракети, не уточнюється, але моніторингові канали інформували про балістику. Окрім того, у моніторингових канал наразі є інформація, що росіяни підняли у небо МіГ-31К, проте офіційно це поки не підтверджено.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:38 карта повітряних тривог має такий.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що близько години тому у Києві теж пролунала велика серія вибухів, оскільки ворог одночасно бив по столиці дронами та ракетами. Окрім того, наразі відомо, що в столиці пошкоджені будівлі та стался пожежі.

Також ми писали, що під удар РФ потрапив Харків. У місті внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та є постраждалі.