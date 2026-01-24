Обстріл Києва 24 січня - пошкоджено будівлі та зафіксовано пожежі

Нічний обстріл Києва — палають гаражі, пошкоджені будівлі
Росіяни в ніч проти 24 січня здійснюють комбіновану атаку по Києву, використовуючи дрони та ракети різних типів. Наразі в столиці зафіксовано пожежі та влучання.
Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко і пише начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Перші наслідки комбінованої атаки на Київ 24 січня
"Влучання в нежитлову забудову в Деснянському та в Голосіївському районах. Київ під масованою атакою ворога. Не залишайте укриттів", — інформував Кличко о 01:58.
Згодом він уточнив, що наслідків ще більше. Зокрема:
- у Соломʼянському районі влучання в офісну будівлю;
- у Дніпровському палають гаражі. Також внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.
- медиків викликали у Дарницький район та Голосіївський райони.
Паралельно Ткаченко підтверджує цю інформацію, додавши, що а Голосіївському районі внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження вікон у приватному будинку.
Новина доповнюється...
