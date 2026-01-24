Відео
Головна Київ Нічний обстріл Києва — палають гаражі, пошкоджені будівлі

Нічний обстріл Києва — палають гаражі, пошкоджені будівлі

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 02:24
Обстріл Києва 24 січня - пошкоджено будівлі та зафіксовано пожежі
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 24 січня здійснюють комбіновану атаку по Києву, використовуючи дрони та ракети різних типів. Наразі в столиці зафіксовано пожежі та влучання.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко і пише начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Перші наслідки комбінованої атаки на Київ 24 січня

"Влучання в нежитлову забудову в Деснянському та в Голосіївському районах. Київ під масованою атакою ворога. Не залишайте укриттів", — інформував Кличко о 01:58.

Згодом він уточнив, що наслідків ще більше. Зокрема:

  • у Соломʼянському районі влучання в офісну будівлю;
  • у Дніпровському палають гаражі. Також внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.
  • медиків викликали у Дарницький район та Голосіївський райони.

Паралельно Ткаченко підтверджує цю інформацію, додавши, що а Голосіївському районі внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження вікон у приватному будинку.

Новина доповнюється...

Київ пожежа обстріли війна в Україні Росія руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
