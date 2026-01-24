Видео
Україна
Видео

Киев повторно под ударом ракет — в городе прогремели взрывы

Киев повторно под ударом ракет — в городе прогремели взрывы

Дата публикации 24 января 2026 02:38
Взрывы в Киеве 24 января веред удара ракет
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Это уже вторая серия мощных взрывов в результате ударов ракет

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на собственного корреспондента и публикации Воздушных сил ВСУ. 

Читайте также:

Повторные взрывы в Киеве 24 января

Очередные взрывы в столице прогремели примерно в 02:31. В частности, было слышно по меньшей мере 3 взрыва. Параллельно военные информировали, что в направлении Киева летят скоростные цели.

Какие именно летели ракеты, не уточняется, но мониторинговые каналы информировали о баллистике. Кроме того, в мониторинговых канал пока есть информация, что россияне подняли в небо МиГ-31К, однако официально это пока не подтверждено.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:38 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Київ повторно атакують ракети 24 січня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что около часа назад в Киеве тоже прозвучала большая серия взрывов, поскольку враг одновременно бил по столице дронами и ракетами. Кроме того, сейчас известно, что в столице повреждены здания и произошел пожар.

Также мы писали, что под удар РФ попал Харьков. В городе в результате обстрела повреждены дома и есть пострадавшие.

Киев обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
