Україна
Київ програє за якістю послуг навіть прифронтовим містам, — Вітренко

Київ програє за якістю послуг навіть прифронтовим містам, — Вітренко

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 04:40
Вітренко заявив, що Київ попри найбільший бюджет програє за якістю послуг прифронтовим містам
Андрій Вітренко: Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Місто Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України. Однак навіть попри цей фактор столиця за якістю комунальних послуг програє навіть прифронтовим містам, які щодня перебувають під обстрілами. 

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко.

Якість комунальних послуг у Києві гірше ніж в інших містах

Вітренко зазначив, що у грудні 2025 року Київ втратив два бюджети Дніпра або ж приблизно півтора бюджети Харкова.

"Мені дуже хотілося б сказали, що Київ в даній ситуації є найкращим місцем... але, на жаль, я не можу цього сказатии... Подивіться на підземні школи Запоріжжя, подивіться на комунальні служби Харкова... Чому кияни не заслуговують (на комфорт, — ред.)? Чи їм щось не таланить в цьому житті?", - задався питанням Вітренко.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю депутат Київради розповів, що кияни масово скаржаться на те, що в столиці не прибирають сніг. Водночас жителі прифронтових міст, зокрема Харкова, відзначають якісну роботу комунальників.

Також ми писали, що 15 лютого вдень у перед Жулянським шляхопроводом у Києві сталася масштабна ДТП за участю 6 машин. Причиною інциденту стала ожеледиця.

