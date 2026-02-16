Вітренко заявив, що Київ попри найбільший бюджет програє за якістю послуг прифронтовим містам

Київ програє за якістю послуг навіть прифронтовим містам, — Вітренко
Місто Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України. Однак навіть попри цей фактор столиця за якістю комунальних послуг програє навіть прифронтовим містам, які щодня перебувають під обстрілами.
Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко.
Якість комунальних послуг у Києві гірше ніж в інших містах
Вітренко зазначив, що у грудні 2025 року Київ втратив два бюджети Дніпра або ж приблизно півтора бюджети Харкова.
"Мені дуже хотілося б сказали, що Київ в даній ситуації є найкращим місцем... але, на жаль, я не можу цього сказатии... Подивіться на підземні школи Запоріжжя, подивіться на комунальні служби Харкова... Чому кияни не заслуговують (на комфорт, — ред.)? Чи їм щось не таланить в цьому житті?", - задався питанням Вітренко.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю депутат Київради розповів, що кияни масово скаржаться на те, що в столиці не прибирають сніг. Водночас жителі прифронтових міст, зокрема Харкова, відзначають якісну роботу комунальників.
Також ми писали, що 15 лютого вдень у перед Жулянським шляхопроводом у Києві сталася масштабна ДТП за участю 6 машин. Причиною інциденту стала ожеледиця.
Читайте Новини.LIVE!