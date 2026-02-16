Видео
Главная Киев Киев проигрывает по качеству услуг даже прифронтовым городам, - Витренко

Киев проигрывает по качеству услуг даже прифронтовым городам, - Витренко

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 04:40
Витренко заявил, что Киев несмотря на самый большой бюджет проигрывает по качеству услуг прифронтовым городам
Андрей Витренко: Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Город Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов Украины. Однако даже несмотря на этот фактор столица по качеству коммунальных услуг проигрывает даже прифронтовым городам, которые ежедневно находятся под обстрелами.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко.

Читайте также:

Качество коммунальных услуг в Киеве хуже чем в других городах

Витренко отметил, что в декабре 2025 года Киев потерял два бюджета Днепра или же примерно полтора бюджета Харькова.

"Мне очень хотелось бы сказали, что Киев в данной ситуации является лучшим местом... но, к сожалению, я не могу этого сказать... Посмотрите на подземные школы Запорожья, посмотрите на коммунальные службы Харькова... Почему киевляне не заслуживают (комфорта, — ред.)? Или им что-то не везет в этой жизни?", — задался вопросом Витренко.

Напомним, в этом же интервью депутат Киевсовета рассказал, что киевляне массово жалуются на то, что в столице не убирают снег. В то же время жители прифронтовых городов, в частности Харькова, отмечают качественную работу коммунальщиков.

Также мы писали, что 15 февраля днем в перед Жулянским путепроводом в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 6 машин. Причиной инцидента стала гололедица.

