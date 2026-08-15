Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ прогріється до +30°: прогноз погоди у столиці на завтра

Київ прогріється до +30°: прогноз погоди у столиці на завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 21:22
Київ прогріється до +30°: прогноз погоди у столиці на завтра
Люди на прогулянці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
 

У неділю, 16 серпня, у Києві очікується тепла та суха погода. У столиці буде невелика хмарність, проте опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме +14...+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до близько +30 °С. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Погода в Києві 16 серпня за прогнозом Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 16 серпня в Києві очікується невелика хмарність, проте опадів протягом дня не буде.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі температура повітря у столиці становитиме +14…+16 °С, а вдень — близько +30 °С.

У Київській області вночі прогнозують +11…+16 °С, вдень повітря прогріється до +27…+32 °С.

Читайте також:

Погода в Києві 16 серпня за прогнозом Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у неділю в столиці буде ясно та сухо. Вночі температура повітря становитиме близько +18 °С, а вдень — близько +30 °С.

Київ прогріється до +30°: прогноз погоди у столиці на завтра - фото 1
Прогноз погоди у Києві 16 серпня. Фото: Meteoprog

Очікується південно-західний вітер зі швидкістю 2–4 м/с. Атмосферний тиск становитиме близько 749 мм рт. ст., а відносна вологість повітря — приблизно 38%.

Таким чином, обидва прогнози сходяться у тому, що 16 серпня в Києві буде тепло, сухо та без істотних опадів. Температура вдень сягатиме близько +30 °С, тож день буде сприятливим для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області 16 серпня також буде переважно сухо. Вночі температура становитиме +11...+16 °С, вдень — +27...+32 °С.

Небо буде з невеликою хмарністю, а вітер змінних напрямків — 3–8 м/с. Опадів синоптики не прогнозують.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Київщині посилять контроль за вагою вантажівок. За результатами попередніх перевірок, кожне четверте вантажне авто рухалося з порушенням габаритно-вагових норм, а сума накладених штрафів за тиждень перевищила 3 млн грн.

Також раніше Новини.LIVE писали, що Андрій Білецький разом із військовослужбовцями вшанував пам’ять Євгена Коновальця у Києві. Церемонія відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ після повернення останків полковника в Україну.

погода Укргідрометцентр Київська область прогноз погоди погода в Києві
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації