Київ прогріється до +30°: прогноз погоди у столиці на завтра

Люди на прогулянці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 16 серпня, у Києві очікується тепла та суха погода. У столиці буде невелика хмарність, проте опадів не прогнозують. Вночі температура повітря становитиме +14...+16 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до близько +30 °С. Вітер буде змінних напрямків, 3–8 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Погода в Києві 16 серпня за прогнозом Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 16 серпня в Києві очікується невелика хмарність, проте опадів протягом дня не буде.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі температура повітря у столиці становитиме +14…+16 °С, а вдень — близько +30 °С.

У Київській області вночі прогнозують +11…+16 °С, вдень повітря прогріється до +27…+32 °С.

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Погода в Києві 16 серпня за прогнозом Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у неділю в столиці буде ясно та сухо. Вночі температура повітря становитиме близько +18 °С, а вдень — близько +30 °С.

Прогноз погоди у Києві 16 серпня. Фото: Meteoprog

Очікується південно-західний вітер зі швидкістю 2–4 м/с. Атмосферний тиск становитиме близько 749 мм рт. ст., а відносна вологість повітря — приблизно 38%.

Таким чином, обидва прогнози сходяться у тому, що 16 серпня в Києві буде тепло, сухо та без істотних опадів. Температура вдень сягатиме близько +30 °С, тож день буде сприятливим для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області 16 серпня також буде переважно сухо. Вночі температура становитиме +11...+16 °С, вдень — +27...+32 °С.

Небо буде з невеликою хмарністю, а вітер змінних напрямків — 3–8 м/с. Опадів синоптики не прогнозують.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Київщині посилять контроль за вагою вантажівок. За результатами попередніх перевірок, кожне четверте вантажне авто рухалося з порушенням габаритно-вагових норм, а сума накладених штрафів за тиждень перевищила 3 млн грн.