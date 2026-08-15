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Главная Киев Киев прогреется до +30°: прогноз погоды в столице на завтра

Киев прогреется до +30°: прогноз погоды в столице на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 21:22
В Киеве температура поднимется до +30°: прогноз погоды в столице на завтра
Люди на прогулке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
 

В воскресенье, 16 августа, в Киеве ожидается теплая и сухая погода. В столице будет небольшая облачность, однако осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +14...+16 °С, а днем столбики термометров поднимутся до около +30 °С. Ветер будет переменного направления, 3–8 м/с.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Погода в Киеве 16 августа по прогнозу Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 16 августа в Киеве ожидается небольшая облачность, однако осадков в течение дня не будет.

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с. Ночью температура воздуха в столице составит +14…+16 °С, а днем — около +30 °С.

В Киевской области ночью прогнозируют +11…+16 °С, днём воздух прогреется до +27…+32 °С.

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Погода в Киеве 16 августа по прогнозу Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в воскресенье в столице будет ясно и сухо. Ночью температура воздуха составит около +18 °С, а днём — около +30 °С.

Київ прогріється до +30°: прогноз погоди у столиці на завтра - фото 1
Прогноз погоды в Киеве 16 августа. Фото: Meteoprog

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 2–4 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха — примерно 38%.

Таким образом, оба прогноза сходятся в том, что 16 августа в Киеве будет тепло, сухо и без значительных осадков. Дневная температура достигнет около +30 °С, поэтому день будет благоприятным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 16 августа также будет преимущественно сухо. Ночью температура составит +11...+16 °С, днем — +27...+32 °С.

Небо будет с небольшой облачностью, а ветер переменных направлений — 3–8 м/с. Осадков синоптики не прогнозируют.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области усилят контроль за весом грузовиков. По результатам предыдущих проверок, каждый четвертый грузовик двигался с нарушением габаритно-весовых норм, а сумма наложенных штрафов за неделю превысила 3 млн грн.

Также ранее Новини.LIVE писали, что Андрей Билецкий вместе с военнослужащими почтил память Евгения Коновальца в Киеве. Церемония состоялась в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ после возвращения останков полковника в Украину.

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Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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