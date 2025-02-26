У Києві попрощалися з воїном 241-ї бригади Ярославом Шапочкою

Церемонія прощання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві віддали останню шану 48-річному бійцю 207 батальйону 241-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, журналісту та документалісту Ярославу "Брилю" Шапочці, який загинув у бою в березні 2023 року. Поховали захисника на Алеї Героїв на Лісовому кладовищі.

Про це повідомив фотокореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Похорон Ярослава Шапочки в Києві

Режисерка Аліна Хорошилова розповіла, що Ярослав зник безвісти 21 березня 2023 року під час штурму ворожих позицій між селами Залізнянське та Оріхово-Василівка на Бахмутському напрямку.

Похорон Ярослава Шапочки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Похоронна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Колона бронетехніки з десантом потрапила під потужний обстріл окупантів — дві БМП підірвалися на протитанкових мінах, після чого противник відкрив вогонь з гранатометів, мінометів і кулеметів.

Військовий несе труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ярослав Шапочка перебував на броні першої БМП-2 і з того бою не повернувся. Майже два роки його вважали зниклим безвісти, аж доки нещодавно експертиза ДНК підтвердила загибель.

Сім'я Ярослава Шапочки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Портрет Ярослава Шапочки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що відомо про Ярослава Шапочку

Ярослав Шапочка. Фото: соцмережі

Ярослав Шапочка народився 8 липня 1974 року в Києві, навчався у столичній школі №117, а згодом здобув освіту в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Працював у газеті "Факти", після чого присвятив себе документалістиці, ставши експертом із роботи з архівними матеріалами.

З перших днів повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, долучився до 241-ї бригади ТрО ЗСУ. Спочатку захищав Київ і Київщину, а потім продовжив службу на східному фронті. У Ярослава залишилися дружина Анна Войтович і 12-річна донька Оля.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поховали морського піхотинця Андрія Кузьменка.

А у Харкові відкрили меморіал загиблим військовим та мешканцям Кулиничів, яких вбили окупанти.