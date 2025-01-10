У Києві поховали морського піхотинця Андрія Кузьменко — фоторепортаж

Церемонія прощання з Андрієм Кузьменком. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На фронті загинув Андрій Кузьменко – офіцер Збройних сил України, морський піхотинець і чоловік відомої української журналістки Анастасії Федченко. Подружжя чекало на поповнення в родині – незабаром Анастасія має народити доньку. Сьогодні, 10 січня, у Києві відбулись похорони українського захисника.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У Києві попрощалися з Андрієм Кузьменком

Андрій Кузьменко служив у морській піхоті. Чоловік добровільно мобілізувався до ЗСУ 2023 року. Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко побралися у вересні 2023 року.

В соцмережах нещодавно жінка оприлюднила пост, де розповіла про загибель Андрія.

Офіцер Андрій Кузьменко загинув у ніч проти 4 січня 2025 року. Відомо, що його дружина очікує первістка.

Військові виносять труну. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Поховальна процесія. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди, які прийшли попрощатися з Андрієм, розповіли, що він був добрим та чуйним чоловіком.

В.о. головного редактора видання "Новинарня", де працює дружина Андрія та, власне, працював й сам Андрій, Леся Шевкун розповіла кореспондентці Новини.LIVE, що відчуває великий біль від цієї втрати, адже загиблий був для всіх частиною робочої "родини".

Відспівування Андрія Кузьменка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прощання з Андрієм Кузьменком відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Люди прийшли попрощатися із загиблим героєм. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві нещодавно відбулася церемонія прощання з подружжям науковців, які загинули від російських дронів.

Також на війні загинув відомий музичний редактор Антон Вовк, який працював над шоу "МастерШеф".