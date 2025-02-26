В Киеве попрощались с воином 241-й бригады Ярославом Шапочкой

Церемония прощания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве отдали последнюю дань уважения 48-летнему бойцу 207 батальона 241-й отдельной бригады ТрО ВСУ, журналисту и документалисту Ярославу "Брилю" Шапочке, который погиб в бою в марте 2023 года. Похоронили защитника на Аллее Героев на Лесном кладбище.

Об этом сообщил фотокорреспондент Новини.LIVE.

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Похороны Ярослава Шапочки в Киеве

Режиссер Алина Хорошилова рассказала, что Ярослав пропал без вести 21 марта 2023 года во время штурма вражеских позиций между селами Железнянское и Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении.

Похороны Ярослава Шапочки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Похоронная процессия Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Колонна бронетехники с десантом попала под мощный обстрел оккупантов — две БМП подорвались на противотанковых минах, после чего противник открыл огонь из гранатометов, минометов и пулеметов.

Военный несет гроб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ярослав Шапочка находился на броне первой БМП-2 и с того боя не вернулся. Почти два года его считали пропавшим без вести, пока недавно экспертиза ДНК не подтвердила гибель.

Семья Ярослава Шапочки, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Портрет Ярослава Шапочки Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Что известно о Ярославе Шапочке

Ярослав Шапочка. Фото: соцсети

Ярослав Шапочка родился 8 июля 1974 года в Киеве, учился в столичной школе №117, а затем получил образование в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Работал в газете "Факты", после чего посвятил себя документалистике, став экспертом по работе с архивными материалами.

С первых дней полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года, присоединился к 241-й бригаде ТрО ВСУ. Сначала защищал Киев и Киевскую область, а затем продолжил службу на восточном фронте. У Ярослава остались жена Анна Войтович и 12-летняя дочь Оля.

Напомним, недавно в Киеве похоронили морского пехотинца Андрея Кузьменко.

А в Харькове открыли мемориал погибшим военным и жителям Кулиничей, которых убили оккупанты.