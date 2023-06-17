"Київ Цифровий" запустив функцію цифрової транспортної картки

Оплата проїзду у транспорті. Фото: google

Додаток "Київ Цифровий" нещодавно представив нову функцію — можливість придбання цифрової транспортної картки. Це стало можливо значно раніше запланованого терміну — очікувалося, що цифрові проїзні квитки стануть доступними до кінця 2024 року.

Про це йдеться у додатку .

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Планування цифровізації транспортних карток розпочалося на початку 2022 року, і тендер на їх розробку було оголошено у травні 2023 року. Проте всупереч очікуванням можливість придбання цих карток через програму стала доступною вже зараз.

Щоб придбати цифрову картку, користувачі мають спочатку вибрати банківську картку, до якої хочуть прив'язати її. Після цього вони можуть сплатити за цифрову картку за допомогою Google Pay. Як тільки оплата здійснюється, цифрова картка автоматично зв'язується з вибраною банківською карткою в Google Wallet, а також із пристроєм користувача.

Додаток також пропонує можливість поповнення транспортної картки поїздками, створення QR-квитків та придбання проїзного. Користувачі можуть відстежувати історію своїх оплат, що дає більший контроль над їх транспортними витратами. Це нововведення, безумовно, зробить використання громадського транспорту у Києві більш зручним та ефективним.

Нагадаємо, що додаток "Київ Цифровий" запустив новий сервіс під назвою "Електронна демократія". Усі українці зможуть проголосувати за питання, які стосуються життя столиці.

Першою темою обговорення стала дерусифікація.

Таким чином громадянам пропонують проголосувати за перейменування об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та Білоруссю. До списку вже включено понад 300 назв, відібраних комісією.