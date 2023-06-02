В приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта укрытий

Люди направляются в укрытие. Фото: google

В новом обновлении городского мобильного приложения "Киев Цифровой" были добавлены несколько важных функций, направленных на обеспечение безопасности жителей города. Одной из ключевых является функция офлайн-карты убежищ.

Об этом сообщает КГГА.

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Офлайн-карта "Киев Цифровой"

Пользователи теперь могут просматривать карту укрытий даже без подключения к интернету. Для этого им просто необходимо один раз открыть приложение, имея доступ к сети — после этого карта автоматически загрузится и будет доступна в любое время, вне зависимости от наличия интернета.

Кроме того, была добавлена функция обратной связи с властями города по вопросам убежищ.

"Если убежище, которое вы выбрали на карте, оказывается закрытым или недоступным, вы можете нажать на кнопку "Пожаловаться на укрытие" в информационной карточке убежища. Эта информация мгновенно будет передана соответствующему департаменту, который сможет оперативно решить проблему", — говорится в сообщении.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко провел заседание Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС в столице. Главной темой обсуждения стало согласование действий между всеми службами, связанными с управлением и обеспечением доступности убежищ в Киеве.