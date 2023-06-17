"Киев Цифровой" запустил функцию цифровой транспортной карты

Оплата проезда в транспорте. Фото: google

Приложение "Киев Цифровой" недавно представило новую функцию — возможность приобретения цифровой транспортной карты. Это стало возможно значительно раньше запланированного срока — ожидалось, что цифровые проездные билеты станут доступны к концу 2024 года.

Об этом говорится в приложении.

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Планирование цифровизации транспортных карточек началось в начале 2022 года, и тендер на их разработку был объявлен в мае 2023 года. Тем не менее вопреки ожиданиям возможность приобретения этих карт через приложение стала доступна уже сейчас.

Чтобы приобрести цифровую карту, пользователи должны сначала выбрать банковскую карту, к которой они хотят привязать ее. После этого они могут оплатить цифровую карту с помощью Google Pay. Как только оплата производится, цифровая карта автоматически связывается с выбранной банковской картой в Google Wallet, а также с устройством пользователя.

Приложение также предлагает возможность пополнения транспортной карты поездками, создания QR-билетов и приобретения проездного. Пользователи могут отслеживать историю своих оплат, что дает больше контроля над их транспортными расходами. Это нововведение, безусловно, сделает использование общественного транспорта в Киеве более удобным и эффективным.

Напомним, что приложение "Киев Цифровой" запустило новый сервис под названием "Электронная демократия". Все украинцы смогут проголосовать за вопросы, касающиеся жизни столицы.

Первой темой обсуждения стала дерусификация.

Таким образом, гражданам предлагают проголосовать за переименование объектов, названия которых связаны с Россией и Белорусью. В список уже включены более 300 названий, отобранных комиссией.