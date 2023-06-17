Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow "Киев Цифровой" запустил функцию цифровой транспортной карты arrow

"Киев Цифровой" запустил функцию цифровой транспортной карты

17 июня 2023 23:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Киев Цифровой" запустил функцию цифровой транспортной карты
Оплата проезда в транспорте. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Приложение "Киев Цифровой" недавно представило новую функцию — возможность приобретения цифровой транспортной карты. Это стало возможно значительно раньше запланированного срока — ожидалось, что цифровые проездные билеты станут доступны к концу 2024 года.

Об этом говорится в приложении.

Читайте также:

Новая функция в "Киев Цифровом"

Планирование цифровизации транспортных карточек началось в начале 2022 года, и тендер на их разработку был объявлен в мае 2023 года. Тем не менее вопреки ожиданиям возможность приобретения этих карт через приложение стала доступна уже сейчас.

Чтобы приобрести цифровую карту, пользователи должны сначала выбрать банковскую карту, к которой они хотят привязать ее. После этого они могут оплатить цифровую карту с помощью Google Pay. Как только оплата производится, цифровая карта автоматически связывается с выбранной банковской картой в Google Wallet, а также с устройством пользователя.

Приложение также предлагает возможность пополнения транспортной карты поездками, создания QR-билетов и приобретения проездного. Пользователи могут отслеживать историю своих оплат, что дает больше контроля над их транспортными расходами. Это нововведение, безусловно, сделает использование общественного транспорта в Киеве более удобным и эффективным.

Напомним, что приложение "Киев Цифровой" запустило новый сервис под названием "Электронная демократия". Все украинцы смогут проголосовать за вопросы, касающиеся жизни столицы.

Первой темой обсуждения стала дерусификация.

Таким образом, гражданам предлагают проголосовать за переименование объектов, названия которых связаны с Россией и Белорусью. В список уже включены более 300 названий, отобранных комиссией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас