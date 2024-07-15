Графіки відключення світла в Києві на сьогодні, 15 липня — прогноз Укренерго

Київ в умовах блекауту — про які зміни Укренерго попереджає мешканців столиці сьогодні
Графіки відключення світла в Києві в понеділок, 15 липня, діятимуть весь день. Експерти попереджають про посилення відключень електроенергії 16:00-24:00.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла в Києві 15 липня
За прогнозом енергетиків, обмеження на споживання світла будуть діяти цілодобово. З 16:00 до 24:00 застосовуватимуть одночасно чотири черги відключень, в інший час — три черги.
"Споживайте, будь ласка, ощадливо", — додали в Укренерго.
Своєю чергою в ДТЕК уточнили, що в Києві та області можуть вимикати світло в світло-сірих зонах графіка відключень.
Значення кольорів на графіках відключення світла:
- Темно-сіра зона — час, коли світла точно немає.
- Світло-сіра зона — відключення світла можливі.
- Біла зона — світло гарантовано є.
Подивитись графіки відключення електроенергії для свого району та населеного пункту можна скориставшись такими посиланнями:
Як врятуватися від спеки під час відключень світла
Щоб вижити в спеку без вентилятора та кондиціонера, варто дотримуватися низки простих порад, які під силу кожному:
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Відключення світла в Києві
Нагадаємо, що за словами в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, покращення ситуації в українській енергосистемі можливе вже наприкінці тижня. Він додав, що з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.
Також ми повідомляли, що в одному з районів Києва хочуть замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні. Відповідні роботи оцінили в понад 11 мільйонів гривень.
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