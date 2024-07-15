Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київ в умовах блекауту — про які зміни Укренерго попереджає мешканців столиці сьогодні arrow

Київ в умовах блекауту — про які зміни Укренерго попереджає мешканців столиці сьогодні

15 липня 2024 00:07
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Києві на сьогодні, 15 липня — прогноз Укренерго
Чоловік під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Києві в понеділок, 15 липня, діятимуть весь день. Експерти попереджають про посилення відключень електроенергії 16:00-24:00.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram. 

Читайте також:

Коли не буде світла в Києві 15 липня

За прогнозом енергетиків, обмеження на споживання світла будуть діяти цілодобово. З 16:00 до 24:00 застосовуватимуть одночасно чотири черги відключень, в інший час — три черги.

"Споживайте, будь ласка, ощадливо", — додали в Укренерго.

Коли не буде світла в Києві сьогодні, 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Своєю чергою в ДТЕК уточнили, що в Києві та області можуть вимикати світло в світло-сірих зонах графіка відключень.

Графіки відключення світла в Київській області 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Значення кольорів на графіках відключення світла:

  • Темно-сіра зона — час, коли світла точно немає.
  • Світло-сіра зона — відключення світла можливі.
  • Біла зона — світло гарантовано є.
Коли виключатимуть світло в Києві 15 липня
Значення кольорів на графіках відключення світла. Фото: t.me/dtek_ua

Подивитись графіки відключення електроенергії для свого району та населеного пункту можна скориставшись такими посиланнями:

Як врятуватися від спеки під час відключень світла

Щоб вижити в спеку без вентилятора та кондиціонера, варто дотримуватися низки простих порад, які під силу кожному:

  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Як пережити спеку без світла
Жінка п'є воду в спеку. Фото: freepik.com

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, що за словами в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, покращення ситуації в українській енергосистемі можливе вже наприкінці тижня. Він додав, що з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Також ми повідомляли, що в одному з районів Києва хочуть замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні. Відповідні роботи оцінили в понад 11 мільйонів гривень.

Київ Київська область сфера енергетики Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня