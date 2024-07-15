Графіки відключення світла в Києві на сьогодні, 15 липня — прогноз Укренерго

Чоловік під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Києві в понеділок, 15 липня, діятимуть весь день. Експерти попереджають про посилення відключень електроенергії 16:00-24:00.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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За прогнозом енергетиків, обмеження на споживання світла будуть діяти цілодобово. З 16:00 до 24:00 застосовуватимуть одночасно чотири черги відключень, в інший час — три черги.

"Споживайте, будь ласка, ощадливо", — додали в Укренерго.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Своєю чергою в ДТЕК уточнили, що в Києві та області можуть вимикати світло в світло-сірих зонах графіка відключень.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Значення кольорів на графіках відключення світла:

Темно-сіра зона — час, коли світла точно немає.

— час, коли світла точно немає. Світло-сіра зона — відключення світла можливі.

— відключення світла можливі. Біла зона — світло гарантовано є.

Значення кольорів на графіках відключення світла. Фото: t.me/dtek_ua

Подивитись графіки відключення електроенергії для свого району та населеного пункту можна скориставшись такими посиланнями:

Як врятуватися від спеки під час відключень світла

Щоб вижити в спеку без вентилятора та кондиціонера, варто дотримуватися низки простих порад, які під силу кожному:

Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.

Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Жінка п'є воду в спеку. Фото: freepik.com

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, що за словами в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артема Мартинюка, покращення ситуації в українській енергосистемі можливе вже наприкінці тижня. Він додав, що з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Також ми повідомляли, що в одному з районів Києва хочуть замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні. Відповідні роботи оцінили в понад 11 мільйонів гривень.