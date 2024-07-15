Графики отключения света в Киеве на сегодня, 15 июля — прогноз Укрэнерго

Мужчина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Киеве в понедельник, 15 июля, будут действовать весь день. Эксперты предупреждают об усилении отключений электроэнергии 16:00–24:00.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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По прогнозу энергетиков, ограничения на потребление света будут действовать круглосуточно. С 16:00 до 24:00 будут применяться одновременно четыре очереди отключений, в другое время — три очереди.

"Потребляйте, пожалуйста, бережливо", — добавили в Укрэнерго.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В свою очередь в ДТЭК уточнили, что в Киеве и области могут выключать свет в светло-серых зонах графика отключений.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Значения цвета на графиках отключения света:

Темно-серая зона — время, когда света точно нет.

— время, когда света точно нет. Светло-серая зона — отключения света возможны.

— отключения света возможны. Белая зона — свет гарантированно есть.

Значение цвета на графиках отключения света. Фото: t.me/dtek_ru

Посмотреть графики отключения электроэнергии для своего района и населенного пункта можно воспользовавшись следующими ссылками:

Как спастись от жары во время отключения света

Чтобы выжить в жару без вентилятора и кондиционера, следует придерживаться ряда простых советов, которые под силу каждому:

Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.

Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

Используйте вентиляторы, работающие от батареек или веера.

Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.

Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Женщина пьет воду в жару. Фото: freepik.com

Отключение света в Киеве

Напомним, что по словам и. о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка, улучшение ситуации в украинской энергосистеме возможно уже в конце недели. Он добавил, что из ремонта должно выйти сразу несколько генерирующих мощностей.

Также мы сообщали, что в одном из районов Киева хотят заменить ртутные и натриевые уличные фонари светодиодными. Соответствующие работы оценили более чем в 11 миллионов гривен.