Графики отключения света в Киеве на сегодня, 15 июля — прогноз Укрэнерго

Киев в условиях блекаута — о каких изменениях Укрэнерго предупреждает жителей столицы сегодня
Графики отключения света в Киеве в понедельник, 15 июля, будут действовать весь день. Эксперты предупреждают об усилении отключений электроэнергии 16:00–24:00.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Киеве 15 июля
По прогнозу энергетиков, ограничения на потребление света будут действовать круглосуточно. С 16:00 до 24:00 будут применяться одновременно четыре очереди отключений, в другое время — три очереди.
"Потребляйте, пожалуйста, бережливо", — добавили в Укрэнерго.
В свою очередь в ДТЭК уточнили, что в Киеве и области могут выключать свет в светло-серых зонах графика отключений.
Значения цвета на графиках отключения света:
- Темно-серая зона — время, когда света точно нет.
- Светло-серая зона — отключения света возможны.
- Белая зона — свет гарантированно есть.
Посмотреть графики отключения электроэнергии для своего района и населенного пункта можно воспользовавшись следующими ссылками:
Как спастись от жары во время отключения света
Чтобы выжить в жару без вентилятора и кондиционера, следует придерживаться ряда простых советов, которые под силу каждому:
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек или веера.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Отключение света в Киеве
Напомним, что по словам и. о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка, улучшение ситуации в украинской энергосистеме возможно уже в конце недели. Он добавил, что из ремонта должно выйти сразу несколько генерирующих мощностей.
Также мы сообщали, что в одном из районов Киева хотят заменить ртутные и натриевые уличные фонари светодиодными. Соответствующие работы оценили более чем в 11 миллионов гривен.
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