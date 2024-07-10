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У Києві оголосили тендер на 11 млн для заміни вуличного освітлення

10 липня 2024 19:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Києві оголосили тендер на заміну вуличного освітлення — деталі
Вуличне освітлення. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Подільському районі Києва комунальне підприємство "Київміськсвітло" має намір замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні. Планується провести ці роботи на проспекті Свободи за понад 11 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з тендеру, що був опублікований на сайті публічних закупівель Zakupivli.pro.

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Заміна вуличного освітлення в Києві

Столичне комунальне підприємство "Київміськсвітло" планує завершити капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в Подільському районі Києва до 30 листопада цього року.

На заміну вуличного освітлення з бюджету Києва виділять 11 243 470 гривень. Аукціон на вибір підрядника відбудеться 25 липня цього року.

За даними тендеру, підрядник повинен демонтувати 234 старі ліхтари та вивезти будівельне сміття. Після цього він повинен встановити 240 нових світильників і також здійснити монтаж кронштейнів, проводів і кабелів.

Сторінка тендеру. Фото: скриншот
Сторінка тендеру. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що в Україні посилили контроль у сфері державних закупівель. В електронній системі Prozorro запровадили кілька нових індикаторів ризиків, що автоматично виявлятимуть можливі порушення.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація планує розпочати ремонт та модернізацію мосту Метро, який поєднує лівий та правий береги Дніпра. На заплановані роботи мерія столиці пропонує витратити 2 мільярди гривень. 

Київ тендер Україна вуличне освітлення світло

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