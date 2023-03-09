Київ відновлює теплопостачання після атаки рф: у скількох будинках повернули опалення

Наслідки ракетної атаки по Києву

"Київтеплоенерго" поетапно відновлює теплопостачання споживачам після ракетних ударів по критичній інфраструктурі міста. Уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Ремонтні роботи

Міський голова зазначив, що тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці.

"Відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання", — зазначив Кличко.

Він також повідомив, що через знеструмлення котелень КП "Київтеплоенeрго" застосувало екстрені алгоритми реагування. За словами мера Києва, більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання — генератори.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою. На зустрічі обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки.

REUTERS/Gleb Garanich