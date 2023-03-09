Київ відновлює теплопостачання після атаки рф: у скількох будинках повернули опалення
"Київтеплоенерго" поетапно відновлює теплопостачання споживачам після ракетних ударів по критичній інфраструктурі міста. Уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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Ремонтні роботи
Міський голова зазначив, що тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці.
"Відновлення теплопостачання відбувається поетапно з урахуванням технічних особливостей мереж та обладнання", — зазначив Кличко.
Він також повідомив, що через знеструмлення котелень КП "Київтеплоенeрго" застосувало екстрені алгоритми реагування. За словами мера Києва, більше половини котельних міста переключили на альтернативні джерела електропостачання — генератори.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою. На зустрічі обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки.
REUTERS/Gleb Garanich