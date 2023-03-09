Киев возобновляет теплоснабжение после атаки рф: в скольких домах вернули отопление
"Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города. Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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Ремонтные работы
Мэр отметил, что продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы.
"Восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования", — отметил Кличко.
Он также сообщил, что из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнерго" применило экстренные алгоритмы реагирования. По словам мэра Киева, более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы.
Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей остались без отопления.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранителями, военными и разведкой. На встрече обсуждался массовый обстрел россиян и его последствия.
REUTERS/Gleb Garanich