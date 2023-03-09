Киев возобновляет теплоснабжение после атаки рф: в скольких домах вернули отопление

Последствия ракетной атаки по Киеву

"Киевтеплоэнерго" поэтапно возобновляет теплоснабжение потребителям после ракетных ударов по критической инфраструктуре города. Уже возобновили поставки тепла в 300 жилых домов.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Ремонтные работы

Мэр отметил, что продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, оставшихся без тепла. В основном это здания в центре и на левом берегу столицы.

"Восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования", — отметил Кличко.

Он также сообщил, что из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнерго" применило экстренные алгоритмы реагирования. По словам мэра Киева, более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения – генераторы.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей остались без отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранителями, военными и разведкой. На встрече обсуждался массовый обстрел россиян и его последствия.

REUTERS/Gleb Garanich