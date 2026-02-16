У Києві снігопад — як ліквідовують наслідки КМДА — фото

Київ замело снігом — як у столиці ліквідовують негоду
У ніч проти 16 лютого до Києва знову прийшла зимова негода. Від ночі у столиці тривали масштабні роботи з очищення доріг від снігу та ожеледиці.
Про це повідомляють у КМДА, інформує Новини.LIVE.
У Києві триває прибирання снігу та ожеледиці
Як повідомили у КК Київавтодор, уночі дороги прибирали 289 одиниць спецтехніки. Снігоприбиральні машини працювали колонами по 4-10 одиниць залежно від ширини проїжджої частини.
Паралельно 31 бригада у складі 216 працівників здійснювала ручне прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, тротуарів та зупинок громадського транспорту. У парках і скверах доріжки очищають працівники "зеленбудів": залучено 67 одиниць спеціалізованої техніки та 755 робітників.
Наразі роботи тривають — комунальники проводять повторну обробку та очищення балансових територій.
За прогнозом Укргідрометцентр, 16 лютого в Київ очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг, північно-західний вітер 7-12 м/с із поривами до 15-20 м/с. Температура вдень становитиме -7...-9° С, на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
Водіїв закликають бути максимально уважними, не залишати авто на тротуарах і крайніх смугах доріг, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки. Пішоходам радять бути обережними та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби. Мешканців столиці просять без нагальної потреби не виходити на вулицю та, за можливості, утриматися від поїздок власним транспортом.
Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував сніг та хуртовину в декількох областях країни.
