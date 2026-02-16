Відео
Відео

Головна Київ Київ замело снігом — як у столиці ліквідовують негоду

Київ замело снігом — як у столиці ліквідовують негоду

Дата публікації: 16 лютого 2026 08:32
У Києві снігопад — як ліквідовують наслідки КМДА — фото
Прибирання снігу в Києві. Фото: КМДА

У ніч проти 16 лютого до Києва знову прийшла зимова негода. Від ночі у столиці тривали масштабні роботи з очищення доріг від снігу та ожеледиці.

Про це повідомляють у КМДА, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

У Києві триває прибирання снігу та ожеледиці

Як повідомили у КК Київавтодор, уночі дороги прибирали 289 одиниць спецтехніки. Снігоприбиральні машини працювали колонами по 4-10 одиниць залежно від ширини проїжджої частини.

У Києві прибирають сніг
Спецтехніка на дорогах Києва. Фото: КМДА

Паралельно 31 бригада у складі 216 працівників здійснювала ручне прибирання підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, тротуарів та зупинок громадського транспорту. У парках і скверах доріжки очищають працівники "зеленбудів": залучено 67 одиниць спеціалізованої техніки та 755 робітників.

Наразі роботи тривають — комунальники проводять повторну обробку та очищення балансових територій.

Київ замело снігом 16 лютого
Комунальники прибирають сніг. Фото: КМДА

За прогнозом Укргідрометцентр, 16 лютого в Київ очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг, північно-західний вітер 7-12 м/с із поривами до 15-20 м/с. Температура вдень становитиме -7...-9° С, на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

У Києві ліквідовують наслідки снігопаду
Комунальники розчищають дороги в Києві. Фото: КМДА

Водіїв закликають бути максимально уважними, не залишати авто на тротуарах і крайніх смугах доріг, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки. Пішоходам радять бути обережними та використовувати світловідбивні елементи в темну пору доби. Мешканців столиці просять без нагальної потреби не виходити на вулицю та, за можливості, утриматися від поїздок власним транспортом.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував сніг та хуртовину в декількох областях країни.

А також раніше депутат сказав, хто винен у неготовності Києва до важкої зими.

Київ КМДА сніг зима комунальні служби снігопад
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
