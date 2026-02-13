Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ був непідготовлений — депутат сказав, хто винен у критичній ситуації

Київ був непідготовлений — депутат сказав, хто винен у критичній ситуації

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 12:44
Відсутність опалення і світла в Києві — хто винен у критичній ситуації
Люди мерзнуть у квартирах в Києві. Фото: АР

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко від "Слуги народу" заявив, що Київ не був готовий до критичної ситуації, яка в місті зараз. Він вважає, що в цьому винні як міська влада, так і депутати, які її не дотиснули.

Про це Андрій Вітренко сказав в ефірі "Київського часу"

Реклама
Читайте також:

Хто винен у критичній ситуації в Києві

Вітренко зазначив, що попри колосальну та героїчну роботу рятувальників та комунальників, Київ все ж не готовий до нинішнього розвитку подій. За його словами, ситуація в столиці критична. 

"І закінчуючи навіть нами, депутатами, які, відверто кажучи, не змогли дотиснути міську виконавчу владу до того, щоб вони робили дійсно те, про що треба було опікуватися всі ці роки", — наголосив депутат.

Він додав, що настрій у Києві зараз "дуже важкий". Депутати зараз інспектують пункти незламності та школи, де можна розгорнути нічне перебування людей, однак загальна оцінка готовності міста залишається критичною.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що у Києві не запустили когенераційні установки. За його словами, лише дві з них готові до роботи.

Також він попередив, що невдовзі у столиці можуть статися масові поломки ліфтів. Через постійні перепади напруги ліфтове господарство може не витримати.

Київ обстріли місцеві депутати опалення світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації