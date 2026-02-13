Відсутність опалення і світла в Києві — хто винен у критичній ситуації

Люди мерзнуть у квартирах в Києві. Фото: АР

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко від "Слуги народу" заявив, що Київ не був готовий до критичної ситуації, яка в місті зараз. Він вважає, що в цьому винні як міська влада, так і депутати, які її не дотиснули.

Про це Андрій Вітренко сказав в ефірі "Київського часу".

Хто винен у критичній ситуації в Києві

Вітренко зазначив, що попри колосальну та героїчну роботу рятувальників та комунальників, Київ все ж не готовий до нинішнього розвитку подій. За його словами, ситуація в столиці критична.

"І закінчуючи навіть нами, депутатами, які, відверто кажучи, не змогли дотиснути міську виконавчу владу до того, щоб вони робили дійсно те, про що треба було опікуватися всі ці роки", — наголосив депутат.

Він додав, що настрій у Києві зараз "дуже важкий". Депутати зараз інспектують пункти незламності та школи, де можна розгорнути нічне перебування людей, однак загальна оцінка готовності міста залишається критичною.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що у Києві не запустили когенераційні установки. За його словами, лише дві з них готові до роботи.

Також він попередив, що невдовзі у столиці можуть статися масові поломки ліфтів. Через постійні перепади напруги ліфтове господарство може не витримати.