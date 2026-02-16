Видео
Україна
Главная Киев Киев замело снегом — как в столице ликвидируют непогоду

Киев замело снегом — как в столице ликвидируют непогоду

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 08:32
В Киеве снегопад — как ликвидируют последствия КГГА — фото
Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА

В ночь на 16 февраля в Киев снова пришла зимняя непогода. С ночи в столице продолжались масштабные работы по очистке дорог от снега и гололеда.

Об этом сообщают в КГГА, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

В Киеве продолжается уборка снега и гололеда

Как сообщили в КК Киевавтодор, ночью дороги убирали 289 единиц спецтехники. Снегоуборочные машины работали колоннами по 4-10 единиц в зависимости от ширины проезжей части.

У Києві прибирають сніг
Спецтехника на дорогах Киева. Фото: КГГА

Параллельно 31 бригада в составе 216 работников осуществляла ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. В парках и скверах дорожки очищают работники "зеленстроев": привлечено 67 единиц специализированной техники и 755 рабочих.

Сейчас работы продолжаются — коммунальщики проводят повторную обработку и очистку балансовых территорий.

Київ замело снігом 16 лютого
Коммунальщики убирают снег. Фото: КГГА

По прогнозу Укргидрометцентр, 16 февраля в Киев ожидается облачная погода, местами небольшой снег, северо-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура днем составит -7...-9° С, на дорогах будет сохраняться гололедица.

У Києві ліквідовують наслідки снігопаду
Коммунальщики расчищают дороги в Киеве. Фото: КГГА

Водителей призывают быть максимально внимательными, не оставлять авто на тротуарах и крайних полосах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Пешеходам советуют быть осторожными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Жителей столицы просят без необходимости не выходить на улицу и, по возможности, воздержаться от поездок на собственном транспорте.

Напомним, Укргидрометцентр прогнозировал снег и метель в нескольких областях страны.

А также ранее депутат сказал, кто виноват в неготовности Киева к тяжелой зиме.

Киев КГГА снег зима коммунальные службы снегопад
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
