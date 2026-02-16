В Киеве снегопад — как ликвидируют последствия КГГА — фото

Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА

В ночь на 16 февраля в Киев снова пришла зимняя непогода. С ночи в столице продолжались масштабные работы по очистке дорог от снега и гололеда.

Об этом сообщают в КГГА, информирует Новини.LIVE.

В Киеве продолжается уборка снега и гололеда

Как сообщили в КК Киевавтодор, ночью дороги убирали 289 единиц спецтехники. Снегоуборочные машины работали колоннами по 4-10 единиц в зависимости от ширины проезжей части.

Спецтехника на дорогах Киева. Фото: КГГА

Параллельно 31 бригада в составе 216 работников осуществляла ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. В парках и скверах дорожки очищают работники "зеленстроев": привлечено 67 единиц специализированной техники и 755 рабочих.

Сейчас работы продолжаются — коммунальщики проводят повторную обработку и очистку балансовых территорий.

Коммунальщики убирают снег. Фото: КГГА

По прогнозу Укргидрометцентр, 16 февраля в Киев ожидается облачная погода, местами небольшой снег, северо-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура днем составит -7...-9° С, на дорогах будет сохраняться гололедица.

Коммунальщики расчищают дороги в Киеве. Фото: КГГА

Водителей призывают быть максимально внимательными, не оставлять авто на тротуарах и крайних полосах дорог, чтобы не препятствовать работе спецтехники. Пешеходам советуют быть осторожными и использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Жителей столицы просят без необходимости не выходить на улицу и, по возможности, воздержаться от поездок на собственном транспорте.

