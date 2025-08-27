У КМВА розкрили стратегію відновлення будинків після обстрілів

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

У Києві розпочався процес відновлення житлових будинків, пошкоджених під час обстрілів у 2022–2024 роках. Пріоритет наразі надано об’єктам, які довгий час залишалися без ремонту.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтерв'ю виданню Mind UA.

"У нас 39 будинків зазнали серйозних пошкоджень. Відновлено лише 25, решта чекають на ремонт. Загалом з 2022 року постраждало понад 2200 багатоповерхівок, не рахуючи легших ушкоджень", — розповів Ткаченко.

Найбільші руйнування зафіксовані в Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. За словами очільника КМВА, 88 будинків зазнали особливо сильних пошкоджень, і наразі роботи ведуться лише на семи з них.

Відновлення таких об’єктів потребує десятків мільйонів гривень. Однак для ефективного використання коштів важливо, щоб міська влада спільно з профільними департаментами підготувала всі необхідні документи та розпорядження.

Процес відновлення відбувається за участю Міністерства розвитку громад і територій, під контролем профільної заступниці міністра Наталії Козловської. Для спрощення процедури обстеження будинків, заповнення чек-листів та внесення інформації до реєстрів пошкодженого житла була впроваджена низка спільних ініціатив райдержадміністрацій, міністерств і заступника прем’єр-міністра Олексія Кулеби.

"Зараз усі розпорядження видані, кошти виділені — і місто розпочинає процес великого відновлення", — підкреслив Ткаченко, додаючи, що ключовим питанням залишається не лише ремонт, а й забезпечення людей житлом на час відновлювальних робіт.

Раніше голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик прокоментував ситуацію з відновленням будинків у Києві після атак РФ. За його словами, з кінця 2023 року у столиці не відновили жодного будинку після ворожих обстрілів.

