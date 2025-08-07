Скільки у Києві відновлено будинків після атак РФ

Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик. Фото: Фесик/Facebook

Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик прокоментував ситуацію з відновленням будинків у Києві після атак РФ. За його словами, з кінця 2023 року у столиці не відновили жодного будинку після ворожих обстрілів.

Про це Кирило Фесик розповів в ефірі "Київського часу".

Яка ситуація з відновленням будинків після атак у Києві

За словами голови Оболонської районної державної адміністрації, з кінця 2023 року у Києві не відновили жодного зруйнованого будинку після атак РФ.

Кирило Фесик зазначив, що мешканці, зокрема, Голосіївського району скаржаться, що майже 2 роки після "прильотів" у лютому 2023 року залишаються без належної допомоги.

"Ми робили аналітику цікаву. Знаєте, коли місто Київ останній раз повністю відновило зруйнований будинок? З кінця 2023 року — нуль відновлених будинків. Це офіційна інформація. В Голосіївському районі люди переймаються, що про них забувають, і правильно переймаються. В Голосіївському районі 2 чи 7 лютого були дуже сильні прильоти. Щось там робиться, але нічого не відновлено", — сказав очільник РДА.

Нагадаємо, що нещодавно начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко обурився бездіяльністю місцевої влади після масованого удару РФ по Києву в ніч проти 31 липня.

Також Ткаченко вже заявляв про те, що, попри гостру потребу, у Києві досі немає мобільних укриттів.