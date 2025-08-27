Видео
Главная Киев Киев запускает новую волну ремонта поврежденного жилья — Ткаченко

Киев запускает новую волну ремонта поврежденного жилья — Ткаченко

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:17
В КГВА раскрыли стратегию восстановления домов после обстрелов
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

В Киеве начался процесс восстановления жилых домов, поврежденных во время обстрелов в 2022-2024 годах. Приоритет пока предоставлен объектам, которые долгое время оставались без ремонта.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в интервью изданию Mind UA.

Читайте также:

С 2022 года в Киеве повреждено 2200 многоэтажек

"У нас 39 домов получили серьезные повреждения. Восстановлено только 25, остальные ждут ремонта. Всего с 2022 года пострадало более 2200 многоэтажек, не считая легких повреждений", — рассказал Ткаченко.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. По словам главы КГВА, 88 домов получили особенно сильные повреждения, и сейчас работы ведутся только на семи из них.

Восстановление таких объектов требует десятков миллионов гривен. Однако для эффективного использования средств важно, чтобы городские власти совместно с профильными департаментами подготовили все необходимые документы и распоряжения.

Процесс восстановления происходит при участии Министерства развития громад и территорий, под контролем профильного заместителя министра Натальи Козловской. Для упрощения процедуры обследования домов, заполнения чек-листов и внесения информации в реестры поврежденного жилья был внедрен ряд совместных инициатив райгосадминистраций, министерств и заместителя премьер-министра Алексея Кулебы.

"Сейчас все распоряжения выданы, средства выделены — и город начинает процесс большого восстановления", — подчеркнул Ткаченко, добавляя, что ключевым вопросом остается не только ремонт, но и обеспечение людей жильем на время восстановительных работ.

Ранее глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик прокомментировал ситуацию с восстановлением домов в Киеве после атак РФ. По его словам, с конца 2023 года в столице не восстановили ни одного дома после вражеских обстрелов.

До этого в Италии на конференции по восстановлению были более 6000 участников из 70 стран мира и представители 43 международных организаций.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
