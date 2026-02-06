Прогноз погоди в Києві та області на завтра 7 лютого

Київ завтра знову накриє негода зі снігом та морозом
Дата публікації: 6 лютого 2026 17:47
Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 7 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та морози.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Погода у Києві та області 7 лютого
У столичному регіоні очікується сніг. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці.
Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі -3...-8 °C, вдень -1...-6 °C;
- у Києві вночі -6...-8 °C, вдень -2...-4 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди в Україні на вихідних.
А у Києві комунальники працюють в посиленому режимі після негоди. Ситуація на дорогах залишається нерівномірною.
