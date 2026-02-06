Прогноз погоди в Києві та області на завтра 7 лютого

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 7 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та морози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Погода у Києві та області 7 лютого

У столичному регіоні очікується сніг. На дорогах місцями можливе утворення ожеледиці.

Погода в Україні 7 лютого. Фото: Meteopost

Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря:

по Київській області вночі -3...-8 °C, вдень -1...-6 °C;

у Києві вночі -6...-8 °C, вдень -2...-4 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, чого очікувати від погоди в Україні на вихідних.

А у Києві комунальники працюють в посиленому режимі після негоди. Ситуація на дорогах залишається нерівномірною.