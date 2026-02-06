Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 7 февраля

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 7 февраля, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и морозах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Киеве и области 7 февраля

В столичном регионе ожидается снег. На дорогах местами возможно образование гололеда.

Погода в Украине 7 февраля. Фото: Meteopost

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

по Киевской области ночью -3...-8 °C, днем -1...-6 °C;

в Киеве ночью -6...-8 °C, днем -2...-4 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ожидать от погоды в Украине на выходных.

А в Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме после непогоды. Ситуация на дорогах остается неравномерной.