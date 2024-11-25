Туман накрив Київ — фоторепортаж зі столиці

В Києві сильний туман. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області очікується погіршення погодних умов. Регіон накриває сильний туман.

Про це повідомили в ДСНС України у понеділок, 25 листопада.

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Як зазначають в ДСНС, найближчим часом у Києві очікується сильний туман. Така ж ситуація на півдні та сході області.

"Погіршення погодних умов триватиме до кінця доби, вночі та вранці 26 листопада", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС додають, що прогнозована видимість — 200-500 метрів. В регіоні оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. Киян закликають бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Туман в Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві та області у вівторок, 26 листопада, опадів не прогнозують. Температура повітря максимум опуститься до -7 °C.

Синоптики попередили про різку зміну погоди у Львові та області. У вівторок, 26 листопада, буде туманно, а на дорогах утримається ожеледиця.