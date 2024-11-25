Туман накрыл Киев — фоторепортаж из столицы

Киев исчез в тумане — фоторепортаж из столицы
В Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий. Регион накрывает сильный туман.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, 25 ноября.
Киев и область накрыл густой туман
Как отмечают в ГСЧС, в ближайшее время в Киеве ожидается сильный туман. Такая же ситуация на юге и востоке области.
"Ухудшение погодных условий будет продолжаться до конца суток, ночью и утром 26 ноября", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавляют, что прогнозируемая видимость — 200-500 метров. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый. Киевлян призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, в Киеве и области во вторник, 26 ноября, осадков не прогнозируют. Температура воздуха максимум опустится до -7 °C.
Синоптики предупредили о резком изменении погоды во Львове и области. Во вторник, 26 ноября, будет туманно, а на дорогах сохранится гололедица.
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