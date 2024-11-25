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Киев исчез в тумане — фоторепортаж из столицы

25 ноября 2024 19:40
Ольга Антоновская - редактор
Туман накрыл Киев — фоторепортаж из столицы
В Киеве сильный туман. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий. Регион накрывает сильный туман. 

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, 25 ноября.

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Как отмечают в ГСЧС, в ближайшее время в Киеве ожидается сильный туман. Такая же ситуация на юге и востоке области.

"Ухудшение погодных условий будет продолжаться до конца суток, ночью и утром 26 ноября", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавляют, что прогнозируемая видимость — 200-500 метров. В регионе объявили первый уровень опасности, желтый. Киевлян призывают быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Туман в Киеве 25 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве и области во вторник, 26 ноября, осадков не прогнозируют. Температура воздуха максимум опустится до -7 °C.

Синоптики предупредили о резком изменении погоды во Львове и области. Во вторник, 26 ноября, будет туманно, а на дорогах сохранится гололедица.

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