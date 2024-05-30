У Києві забезпечать фінансово-кредитне забезпечення для бізнесів, що створюють дрони

Київрада підтримає бізнес, який займається виробництвом дронів, — Кличко
Київська міська рада у четвер, 30 травня, ухвалить механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу. Йдеться про підприємців, які працюють у сфері виготовлення та ремонту безпілотників.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Підтримка бізнесу з виготовлення БпЛА
"Київрада сьогодні ухвалить механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу, який працює у сфері виготовлення та ремонту безпілотних літальних апаратів", — йдеться у повідомленні.
Кличко наголосив, що місто має допомагати в оснащенні українських військових та підтримки підприємців, які працюють над тим, аби допомагати забезпечувати бійців необхідною технікою — зокрема, дронами.
"Які сьогодні дуже потрібні на фронті. І ми постійно передаємо партії дронів нашим захисникам на фронт", — зауважив мер.
Він додав, що також військові закуповують оснащення за виділені з бюджету столиці кошти та отримують БпЛА, як благодійну допомогу.
Раніше ми писали, що у 2024 році Латвія планує інвестувати 20 млн євро на підтримку України в рамках Коаліції безпілотників.
Крім того, В Україні розпочали серійне виробництво ударних дронів із "машинним зором". Вони мають систему донаведення на ціль і здатні її атакувати та захоплювати автоматично, без втручання пілота.
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