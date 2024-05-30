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Київрада підтримає бізнес, який займається виробництвом дронів, — Кличко

30 травня 2024 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві забезпечать фінансово-кредитне забезпечення для бізнесів, що створюють дрони
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Київська міська рада у четвер, 30 травня, ухвалить механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу. Йдеться про підприємців, які працюють у сфері виготовлення та ремонту безпілотників.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

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Підтримка бізнесу з виготовлення БпЛА

"Київрада сьогодні ухвалить механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу, який працює у сфері виготовлення та ремонту безпілотних літальних апаратів", — йдеться у повідомленні.

Кличко наголосив, що місто має допомагати в оснащенні українських військових та підтримки підприємців, які працюють над тим, аби допомагати забезпечувати бійців необхідною технікою — зокрема, дронами.

"Які сьогодні дуже потрібні на фронті. І ми постійно передаємо партії дронів нашим захисникам на фронт", — зауважив мер.

Він додав, що також військові закуповують оснащення за виділені з бюджету столиці кошти та отримують БпЛА, як благодійну допомогу.

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Скриншот допису Кличка

Раніше ми писали, що у 2024 році Латвія планує інвестувати 20 млн євро на підтримку України в рамках Коаліції безпілотників. 

Крім того, В Україні розпочали серійне виробництво ударних дронів із "машинним зором". Вони мають систему донаведення на ціль і здатні її атакувати та захоплювати автоматично, без втручання пілота. 

бізнес
Київ
Віталій Кличко
виробництво
безпілотники
дрони

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