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Киевсовет поддержит бизнес, который занимается производством дронов — Кличко

30 мая 2024 16:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве обеспечат финансово-кредитное обеспечение для бизнесов, создающих дроны
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Киевский городской совет в четверг, 30 мая, поддержит механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь идет о предпринимателях, которые работают в сфере изготовления и ремонта беспилотников.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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"Киевсовет сегодня примет механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере изготовления и ремонта беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Кличко подчеркнул, что город должен помогать в оснащении украинских военных и поддержки предпринимателей, которые работают над тем, чтобы помогать снабжать бойцов необходимой техникой — в частности, дронами.

"Которые сегодня очень нужны на фронте. И мы постоянно передаем партии дронов нашим защитникам на фронт", — отметил мэр.

Он добавил, что также военные закупают оснащение за выделенные из бюджета столицы средства и получают БпЛА в качестве благотворительной помощи.

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Скриншот поста Кличка

Ранее мы писали, что в 2024 году Латвия планирует инвестировать 20 млн евро в поддержку Украины в рамках Коалиции беспилотников.

Кроме того, в Украине приступили к серийному производству ударных дронов с "машинным зрением". Они имеют систему донаведения на цель и способны ее атаковать и захватывать автоматически без вмешательства пилота.

бизнес
Киев
Виталий Кличко
производство
беспилотники
дроны

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