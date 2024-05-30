В Киеве обеспечат финансово-кредитное обеспечение для бизнесов, создающих дроны

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Киевский городской совет в четверг, 30 мая, поддержит механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса. Речь идет о предпринимателях, которые работают в сфере изготовления и ремонта беспилотников.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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Поддержка бизнеса по изготовлению БпЛА

"Киевсовет сегодня примет механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере изготовления и ремонта беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Кличко подчеркнул, что город должен помогать в оснащении украинских военных и поддержки предпринимателей, которые работают над тем, чтобы помогать снабжать бойцов необходимой техникой — в частности, дронами.

"Которые сегодня очень нужны на фронте. И мы постоянно передаем партии дронов нашим защитникам на фронт", — отметил мэр.

Он добавил, что также военные закупают оснащение за выделенные из бюджета столицы средства и получают БпЛА в качестве благотворительной помощи.

Скриншот поста Кличка

Ранее мы писали, что в 2024 году Латвия планирует инвестировать 20 млн евро в поддержку Украины в рамках Коалиции беспилотников.

Кроме того, в Украине приступили к серийному производству ударных дронов с "машинным зрением". Они имеют систему донаведения на цель и способны ее атаковать и захватывать автоматически без вмешательства пилота.