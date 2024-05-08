Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали почесне звання у столиці

Віталій Кличко вручає відзнаки Валерію Залужному та Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Рішенням Київради колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та відомій поетесі Ліні Костенко присвоїли звання "Почесний громадянин Києва". Відзнаки вручив мер міста Віталій Кличко.

Про це міський голова повідомив у Telegram у середу, 8 травня.

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"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", — написав Кличко.

Віталій Кличко вручає відзнаку Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Віталій Кличко вручає відзнаку Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Він підкреслив, що Ліна Костенко втілює непохитність і талант українського духу, а також волю до свободи і сміливість протягом багатьох років. За словами мера Києва, Валерія Залужного відзначено за його внесок у захист Києва, державного суверенітету та свободи України.

Віталій Кличко вручає відзнаку Валерію Залужному. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Віталій Кличко вручає відзнаку Валерію Залужному. Фото: Віталій Кличко/Telegram

"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", — додав Кличко.

Віталій Кличко вручає відзнаки Валерію Залужному та Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, що Віталій Кличко разом з послом Японії відкрили оновлений сад каменів у парку "Кіото".

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