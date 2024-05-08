Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали почесне звання у столиці
Рішенням Київради колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та відомій поетесі Ліні Костенко присвоїли звання "Почесний громадянин Києва". Відзнаки вручив мер міста Віталій Кличко.
Про це міський голова повідомив у Telegram у середу, 8 травня.
Вручення звання "Почесний громадянин Києва"
"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", — написав Кличко.
Він підкреслив, що Ліна Костенко втілює непохитність і талант українського духу, а також волю до свободи і сміливість протягом багатьох років. За словами мера Києва, Валерія Залужного відзначено за його внесок у захист Києва, державного суверенітету та свободи України.
"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", — додав Кличко.
Нагадаємо, що Віталій Кличко разом з послом Японії відкрили оновлений сад каменів у парку "Кіото".
Раніше Київ став містом-побратимом зі столицею Хорватії. Йдеться про місто Загреб.
Читайте Новини.LIVE!