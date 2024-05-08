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Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали почесне звання у столиці

8 травня 2024 17:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали почесне звання у столиці
Віталій Кличко вручає відзнаки Валерію Залужному та Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Рішенням Київради колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та відомій поетесі Ліні Костенко присвоїли звання "Почесний громадянин Києва". Відзнаки вручив мер міста Віталій Кличко.

Про це міський голова повідомив у Telegram у середу, 8 травня.

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Вручення звання "Почесний громадянин Києва"

"Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного", — написав Кличко.

Віталій Кличко вручає нагороду Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає відзнаку Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає нагороду Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає відзнаку Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Він підкреслив, що Ліна Костенко втілює непохитність і талант українського духу, а також волю до свободи і сміливість протягом багатьох років. За словами мера Києва, Валерія Залужного відзначено за його внесок у захист Києва, державного суверенітету та свободи України.

Віталій Кличко вручає відзнаку Валерію Залужному. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає відзнаку Валерію Залужному. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає відзнаку Валерію Залужному. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає відзнаку Валерію Залужному. Фото: Віталій Кличко/Telegram

"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома у Ліни Василівни", — додав Кличко.

Віталій Кличко вручає відзнаки Валерію Залужному та Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram
Віталій Кличко вручає відзнаки Валерію Залужному та Ліні Костенко. Фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагадаємо, що Віталій Кличко разом з послом Японії відкрили оновлений сад каменів у парку "Кіото".

Раніше Київ став містом-побратимом зі столицею Хорватії. Йдеться про місто Загреб.

Віталій Кличко
Київ
Україна
Валерій Залужний
Київська область
Ліна Костенко

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