Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київрада розгляне одразу чотири проекти щодо надання допомоги ЗСУ — деталі arrow

Київрада розгляне одразу чотири проекти щодо надання допомоги ЗСУ — деталі

29 лютого 2024 07:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київрада розгляне одразу чотири проекти щодо надання допомоги ЗСУ — деталі
Засідання Київради. Фото: kyiv.klichko.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Київрада у четвер, 29 лютого може розглянути чотири проєкти щодо надання додаткових коштів на Збройні сили України. Зокрема, фінансування може збільшитися на 2,9 млрд гривень.

Про це повідомив Telegram-канал "Гроші на ЗСУ" у вівторок, 27 лютого.

Читайте також:

Проєкти щодо збільшення фінансування ЗСУ

26 лютого 2024 року було представлено проєкт постанови №274, який передбачає збільшення фінансування програми "Захисник Києва" на 2,9 мільярда. Проте в опублікованій версії проєкту зазначено підвищення бюджету лише на 1,3 мільярда.

Також було зареєстровано проєкт постанови №275 від 26 лютого 2024 року, який пропонує направити щонайменше 10% залишкових бюджетних коштів 2023 року.

27 лютого з'явився проєкт постанови №293, згідно з якою пропонується виділити щонайменше 15% невикористаних коштів бюджету та кошти, отримані від перевищення доходів загального фонду за перший квартал 2024 року.

Зазначимо, що регулятивна комісія вирішила запропонувати сесії перерозподілити 1 мільярд із коштів, призначених для транспортної інфраструктури на користь Збройних Сил України.

ВСУ
Гроші на ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у другій річниці вторгнення РФ кияни зібралися на акцію біля Київської міської державної адміністрації. Люди вимагали, щоб влада столиці виділила 20% з бюджету на потреби ЗСУ.

За два роки війни в Україні бізнесмени задонатили на потреби армії значні суми. На першому місці значиться компанія Ріната Ахметова — на ЗСУ він виділив 7,6 млрд гривень.

Віталій Кличко
Київ
ЗСУ
КМДА
гроші
армія
Київрада
бюджет
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

18 лютого 2024
Новина з відео

12:15 У ВМС розказали, що було на борту знищеного корабля "Цезар Куніков"