Київрада розгляне одразу чотири проекти щодо надання допомоги ЗСУ — деталі

Засідання Київради. Фото: kyiv.klichko.org

Київрада у четвер, 29 лютого може розглянути чотири проєкти щодо надання додаткових коштів на Збройні сили України. Зокрема, фінансування може збільшитися на 2,9 млрд гривень.

Про це повідомив Telegram-канал "Гроші на ЗСУ" у вівторок, 27 лютого.

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Проєкти щодо збільшення фінансування ЗСУ

26 лютого 2024 року було представлено проєкт постанови №274, який передбачає збільшення фінансування програми "Захисник Києва" на 2,9 мільярда. Проте в опублікованій версії проєкту зазначено підвищення бюджету лише на 1,3 мільярда.

Також було зареєстровано проєкт постанови №275 від 26 лютого 2024 року, який пропонує направити щонайменше 10% залишкових бюджетних коштів 2023 року.

27 лютого з'явився проєкт постанови №293, згідно з якою пропонується виділити щонайменше 15% невикористаних коштів бюджету та кошти, отримані від перевищення доходів загального фонду за перший квартал 2024 року.

Зазначимо, що регулятивна комісія вирішила запропонувати сесії перерозподілити 1 мільярд із коштів, призначених для транспортної інфраструктури на користь Збройних Сил України.

Гроші на ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у другій річниці вторгнення РФ кияни зібралися на акцію біля Київської міської державної адміністрації. Люди вимагали, щоб влада столиці виділила 20% з бюджету на потреби ЗСУ.

За два роки війни в Україні бізнесмени задонатили на потреби армії значні суми. На першому місці значиться компанія Ріната Ахметова — на ЗСУ він виділив 7,6 млрд гривень.