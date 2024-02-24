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Во вторую годовщину великой войны в Киеве состоялся митинг в поддержку ВСУ

24 февраля 2024 14:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во вторую годовщину великой войны в Киеве состоялся митинг в поддержку ВСУ
Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В день второй годовщины полномасштабной войны в Украине киевляне собрались на мирную акцию у стен Киевской городской государственной администрации в поддержку Вооруженных сил. Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.

Корреспондент Новини.LIVE побывала на митинге.

Митинг киевлян под стенами КГГА

Участники акции "Деньги на ВСУ" 24 февраля снова собрали под стенами КГГА и продолжают просить большего выделения средств для защитников.

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Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE
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Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE
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Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Они считают, что власти делают недостаточно для защитников страны и вместо 1% следует выделять 20% на нужды наших защитников.

Также киевляне отправились походом к Майдану, чтобы минутой молчания почтить память погибших в войне.

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Митинг киевлян. Фото: Новини.LIVE
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Митинг киевлян. Фото: Новини.LIVE
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Митинг киевлян. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.

Также 10 февраля в Киеве состоялся аналогичный митинг. Люди призвали власть направить большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

госбюджет
Киев
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ВСУ
КГГА
деньги
2 года войны

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