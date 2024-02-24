Во вторую годовщину великой войны в Киеве состоялся митинг в поддержку ВСУ
В день второй годовщины полномасштабной войны в Украине киевляне собрались на мирную акцию у стен Киевской городской государственной администрации в поддержку Вооруженных сил. Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.
Корреспондент Новини.LIVE побывала на митинге.
Митинг киевлян под стенами КГГА
Участники акции "Деньги на ВСУ" 24 февраля снова собрали под стенами КГГА и продолжают просить большего выделения средств для защитников.
Они считают, что власти делают недостаточно для защитников страны и вместо 1% следует выделять 20% на нужды наших защитников.
Также киевляне отправились походом к Майдану, чтобы минутой молчания почтить память погибших в войне.
Напомним, в прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.
Также 10 февраля в Киеве состоялся аналогичный митинг. Люди призвали власть направить большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.
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