Во вторую годовщину великой войны в Киеве состоялся митинг в поддержку ВСУ

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

В день второй годовщины полномасштабной войны в Украине киевляне собрались на мирную акцию у стен Киевской городской государственной администрации в поддержку Вооруженных сил. Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.

Корреспондент Новини.LIVE побывала на митинге.

Митинг киевлян под стенами КГГА

Участники акции "Деньги на ВСУ" 24 февраля снова собрали под стенами КГГА и продолжают просить большего выделения средств для защитников.

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Они считают, что власти делают недостаточно для защитников страны и вместо 1% следует выделять 20% на нужды наших защитников.

Также киевляне отправились походом к Майдану, чтобы минутой молчания почтить память погибших в войне.

Митинг киевлян. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в прошлый раз киевляне собирались на акцию протеста под КГГА в минувшую субботу, 17 февраля.

Также 10 февраля в Киеве состоялся аналогичный митинг. Люди призвали власть направить большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.