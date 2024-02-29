Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевсовет рассмотрит сразу четыре проекта о предоставлении помощи ВСУ — детали arrow

Киевсовет рассмотрит сразу четыре проекта о предоставлении помощи ВСУ — детали

29 февраля 2024 07:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киевсовет рассмотрит сразу четыре проекта о предоставлении помощи ВСУ — детали
Заседание Киевсовета. Фото: kyiv.klichko.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киевсовет в четверг, 29 февраля может рассмотреть четыре проекта о предоставлении дополнительных средств на Вооруженные силы Украины. В частности финансирование может увеличиться на 2,9 млрд гривен.

Об этом сообщил Telegram-канал "Гроші на ЗСУ" во вторник, 27 февраля.

Читайте также:

Проекты об увеличении финансирования ВСУ

26 февраля 2024 года был представлен проект постановления №274, предусматривающий увеличение финансирования программы "Защитник Киева" на 2.9 миллиарда. Однако в опубликованной версии проекта указано повышение бюджета лишь на 1.3 миллиарда.

Также был зарегистрирован проект постановления №275 от 26 февраля 2024 года, который предлагает направить минимум 10% остаточных бюджетных средств 2023 года.

27 февраля появился проект постановления №293, согласно которому предлагается выделить минимум 15% неиспользованных средств бюджета и средства, полученные от превышения доходов общего фонда за первый квартал 2024 года.

Отметим, что регулятивная комиссия решила предложить сессии перераспределить 1 миллиард из средств, предназначенных для транспортной инфраструктуры, в пользу Вооруженных Сил Украины.

ВСУ
Деньги на ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, во вторую годовщину вторжения РФ киевляне собрались на акцию возле Киевской городской государственной администрации. Люди требовали, чтобы власти столицы выделили 20% из бюджета на нужды ВСУ

За два года войны в Украине, бизнесмены задонатили на нужды армии значительные суммы. На первом месте значится компания Рината Ахметова — на ВСУ он выделил 7,6 млрд гривен.

Виталий Кличко
Киев
ВСУ
КГГА
деньги
армия
Киевсовет
бюджет
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году