Киевсовет рассмотрит сразу четыре проекта о предоставлении помощи ВСУ — детали

Заседание Киевсовета. Фото: kyiv.klichko.org

Киевсовет в четверг, 29 февраля может рассмотреть четыре проекта о предоставлении дополнительных средств на Вооруженные силы Украины. В частности финансирование может увеличиться на 2,9 млрд гривен.

Об этом сообщил Telegram-канал "Гроші на ЗСУ" во вторник, 27 февраля.

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Проекты об увеличении финансирования ВСУ

26 февраля 2024 года был представлен проект постановления №274, предусматривающий увеличение финансирования программы "Защитник Киева" на 2.9 миллиарда. Однако в опубликованной версии проекта указано повышение бюджета лишь на 1.3 миллиарда.

Также был зарегистрирован проект постановления №275 от 26 февраля 2024 года, который предлагает направить минимум 10% остаточных бюджетных средств 2023 года.

27 февраля появился проект постановления №293, согласно которому предлагается выделить минимум 15% неиспользованных средств бюджета и средства, полученные от превышения доходов общего фонда за первый квартал 2024 года.

Отметим, что регулятивная комиссия решила предложить сессии перераспределить 1 миллиард из средств, предназначенных для транспортной инфраструктуры, в пользу Вооруженных Сил Украины.

Деньги на ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, во вторую годовщину вторжения РФ киевляне собрались на акцию возле Киевской городской государственной администрации. Люди требовали, чтобы власти столицы выделили 20% из бюджета на нужды ВСУ.

За два года войны в Украине, бизнесмены задонатили на нужды армии значительные суммы. На первом месте значится компания Рината Ахметова — на ВСУ он выделил 7,6 млрд гривен.