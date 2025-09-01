Реконструкція Бортницької станції аерації — Київрада виділить 147 млн грн

Бортницька станція аерації. Фото: kyivcity.gov.ua

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" Київради планує проведення реконструкції Бортницької станції аерації. Проєкт обійдеться майже у 150 млн гривень.

Про це стало відомо з інформації на сайті Prozorro.

25 серпня комунальне підприємство уклало угоду з ТОВ "ТФМ-Схід" на виконання додаткових робіт із реконструкції Бортницької станції аерації. Вартість контракту становить 147,08 млн гривень.

Ще у березні 2025 року ця ж компанія виграла тендер на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 станції на суму 563 млн грн. Нинішні додаткові роботи замовили без проведення торгів, аргументуючи це тим, що вони мають виконуватися тим самим виконавцем. Йдеться про нарощення дамби та перемичок навколо мулового поля ділянки №1, які планують завершити до кінця 2025 року.

У поясненні "Київбудреконструкції" наголошується, що техніка підрядника вже працює на об'єкті, а виконання всіх робіт однією компанією дозволить уникнути суперечок та гарантувати якість. Крім того, вартість договору може змінюватися, адже не включає покриття ризиків чи інфляції.

Тендер на реконструкцію Бортницької станції аерації. Фото: скриншот prozorro.gov.ua

За оцінкою видання "Наші гроші", найбільша частка витрат припадає на кар'єрний ґрунт, який у кошторисі оцінений у 372 грн за тонну та 974 грн за доставку. При цьому відстань перевезення не зазначена, хоча в основному договорі вона становила 81 км. Натомість у відкритих джерелах вартість ґрунту на підсипку в Києві та області стартує від 20-90 грн за тонну.

Середня зарплата робітників на об'єкті вказана на рівні 18 000 грн, тоді як дані Пенсійного фонду свідчать про вищий показник (20 455 грн), а середня зарплата за вакансіями у будівництві в Києві сягає 37 500 грн.

ТОВ "ТФМ-Схід" зареєстроване у Борисполі та не має іншого досвіду виконання держзамовлень, окрім двох контрактів на Бортницькій станції.

