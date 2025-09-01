Реконструкция Бортнической станции аэрации — Киевсовет выделит 147 млн грн

Бортническая станция аэрации. Фото: kyivcity.gov.ua

Коммунальное предприятие "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" Киевсовета планирует проведение реконструкции Бортнической станции аэрации. Проект обойдется почти в 150 млн гривен.

Об этом стало известно из информации на сайте Prozorro.

25 августа коммунальное предприятие заключило соглашение с ООО "ТФМ-Восток" на выполнение дополнительных работ по реконструкции Бортнической станции аэрации. Стоимость контракта составляет 147,08 млн гривен.

Еще в марте 2025 года эта же компания выиграла тендер на реконструкцию дамб иловых полей №1 и №2 станции на сумму 563 млн грн. Нынешние дополнительные работы заказали без проведения торгов, аргументируя это тем, что они должны выполняться тем же исполнителем. Речь идет о наращивании дамбы и перемычек вокруг илового поля участка №1, которые планируют завершить до конца 2025 года.

В объяснении "Киевстройреконструкции" отмечается, что техника подрядчика уже работает на объекте, а выполнение всех работ одной компанией позволит избежать споров и гарантировать качество. Кроме того, стоимость договора может меняться, ведь не включает покрытие рисков или инфляции.

Тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации. Фото: скриншот prozorro.gov.ua

По оценке издания "Наши деньги", наибольшая доля расходов приходится на карьерный грунт, который в смете оценен в 372 грн за тонну и 974 грн за доставку. При этом расстояние перевозки не указано, хотя в основном договоре оно составляло 81 км. Зато в открытых источниках стоимость грунта на подсыпку в Киеве и области стартует от 20-90 грн за тонну.

Средняя зарплата рабочих на объекте указана на уровне 18 000 грн, тогда как данные Пенсионного фонда свидетельствуют о более высоком показателе (20 455 грн), а средняя зарплата по вакансиям в строительстве в Киеве достигает 37 500 грн.

ООО "ТФМ-Восток" зарегистрировано в Борисполе и не имеет другого опыта выполнения госзаказов, кроме двух контрактов на Бортнической станции.

