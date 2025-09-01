Відео
Заволоділи 3 млн гривень — у Києві викрили злочинну схему

Заволоділи 3 млн гривень — у Києві викрили злочинну схему

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:58
Заволоділи грошима Київводоканалу — викрито злочинну схему
Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

У Києві викрили організовану групу, яка постачала "Київводоканалу" неякісні реагенти для очищення води. Відтак, зловмисники заволоділи понад 3 мільйонами гривень підприємства.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у понеділок, 1 вересня, в Telegram.

Київ схема
Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

У Києві затримали злочинців, які вкрали гроші у "Київводоканалу"

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито організовану групу, яка налагодила схему постачання для ПрАТ "АК "Київводоканал" неякісних реагентів, що не відповідали умовам договору та були непридатними для ефективного очищення води.

Встановлено, що організатор залучив до складу організованої групи директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке постачало водоканалу хімічні реагенти.

За пособництва підлеглих працівників ТОВ вони замінили дорогий та якісний коагулянт хлориду заліза на дешевий реагент сумнівної якості. Для приховування підміни внесли до звітної документації неправдиві відомості.

У такий спосіб особи заволоділи понад трьома мільйонами гривень підприємства.

Київ
Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Організатору та директору ТОВ повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном і службовому підробленні (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Працівники ТОВ підозрюються в пособництві у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Офіс генпрокура
Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Нещодавно керівнику комунального підприємства КМДА "Плесо" повідомили про підозру у мільйонній розтраті коштів.

Раніше два керівники товариств у Києві отримали підозри у відмиванні понад 160 млн грн під час будівництва Подільського мосту.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
