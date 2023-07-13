Київрада заборонила вмикати російські пісні у публічних місцях
Київська міська рада заборонила публічне використання російського продукту у публічних місцях столиці. Таке рішення прийняли на засіданні сьогодні, 13 липня. "За" проголосував 71 депутат.
Про це йдеться на сайті Київради.
Мораторій на публічне використання російського продукту
За словами голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, мета мораторію — захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора.
"Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська — мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", — сказав Васильчук.
І додав, що мораторій поширюється на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
Нагадаємо, депутата Київради Владислава Трубіцина оголосили в розшук. Його обвинувачують в отриманні хабаря на суму близько 1,39 млн грн.