Київрада заборонила вмикати російські пісні у публічних місцях

Київрада на засіданні. Фото: google

Київська міська рада заборонила публічне використання російського продукту у публічних місцях столиці. Таке рішення прийняли на засіданні сьогодні, 13 липня. "За" проголосував 71 депутат.

Про це йдеться на сайті Київради.

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За словами голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, мета мораторію — захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

"Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська — мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", — сказав Васильчук.

І додав, що мораторій поширюється на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, депутата Київради Владислава Трубіцина оголосили в розшук. Його обвинувачують в отриманні хабаря на суму близько 1,39 млн грн.