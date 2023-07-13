Киевсовет запретил включать российские песни в публичных местах

Киевсовет на заседании. Фото: google

Киевский городской совет запретил публичное использование российского продукта в публичных местах столицы. Такое решение было принято на заседании сегодня, 13 июля. "За" проголосовал 71 депутат.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Читайте также:

Мораторий на публичное использование русского продукта

По словам главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, цель моратория — защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

"Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", — сказал Васильчук.

И добавил, что мораторий распространяется на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, депутата Киевсовета Владислава Трубицына объявили в розыск. Его обвиняют в получении взятки на сумму около 1,39 млн. грн.