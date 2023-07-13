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Киевсовет запретил включать российские песни в публичных местах

13 июля 2023 20:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киевсовет запретил включать российские песни в публичных местах
Киевсовет на заседании. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Киевский городской совет запретил публичное использование российского продукта в публичных местах столицы. Такое решение было принято на заседании сегодня, 13 июля. "За" проголосовал 71 депутат.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

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По словам главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, цель моратория — защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.

"Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", — сказал Васильчук.

И добавил, что мораторий распространяется на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, депутата Киевсовета Владислава Трубицына объявили в розыск. Его обвиняют в получении взятки на сумму около 1,39 млн. грн.

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