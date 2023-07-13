Киевсовет запретил включать российские песни в публичных местах
Киевский городской совет запретил публичное использование российского продукта в публичных местах столицы. Такое решение было принято на заседании сегодня, 13 июля. "За" проголосовал 71 депутат.
Об этом говорится на сайте Киевсовета.
Мораторий на публичное использование русского продукта
По словам главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадима Васильчука, цель моратория — защитить украинское информационное пространство от влияния государства-агрессора.
"Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги. Русский язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", — сказал Васильчук.
И добавил, что мораторий распространяется на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.
Напомним, депутата Киевсовета Владислава Трубицына объявили в розыск. Его обвиняют в получении взятки на сумму около 1,39 млн. грн.