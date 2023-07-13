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У Києві посол Великої Британії в Україні всю ніч провела в укритті

13 липня 2023 13:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві посол Великої Британії в Україні всю ніч провела в укритті
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 13 липня Росія вчергове атакувала Київ та область. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс через російську атаку всю ніч провела у столичному укритті.

Про це Мелінда Сіммонс написала на своїй Twitter-сторінці.

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Ніч у столичному укритті

"Досить погана ніч. Повідомляється, що БПЛА атакує Київ з кількох напрямків, включаючи район, у якому я живу. Було дуже гучно. Я вдячна українській протиповітряній обороні. Тепер час подихати повітрям", — напсиала Мелідна Сіммонс о 06:28 ранку.

 

У Києві посол Великої Британії в Україні всю ніч провела в укритті. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час сьогоднішнього нічного удару по Києву уламки збитих ворожих дронів влучили в багатоповерхівки. У мережі зʼявилась інформація, що внаслідок цього сталась пожежа і загинула одна людина. У ДСНС спростували цю інформацію.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації оприлюднили фото наслідків падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Наразі на місці працюють відповідні служби.

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