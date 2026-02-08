Відео
Головна Київ Київщина повертається до графіків відключень світла, — ДТЕК

Київщина повертається до графіків відключень світла, — ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 16:06
На Київщині знову діють графіки відключень світла — перевірте свій
Енергетики відновлюють постачання світла. Фото: ДТЕК

У Київській області знову діють графіки відключень світла. Ситуацію в області вдалося стабілізувати завдяки роботі енергетиків.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Графіки відключень світла на Київщині

"Київщина: повертаємось до графіків.Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Маємо можливість застосовувати графіки. В разі змін будемо вас інформувати в нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.

На Київщині діють графіки відключень світла
Графіки відключень світла. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до тимчасових графіків відключення повернувся й Київ. Дізнатися свою чергу можна кількома способами.

Також ми розповідали про те, що в Укренерго прокоментували ситуацію в енергетиці. Після двох масованих атак цього тижня є численні пошкодження.

електроенергія Київська область світло графіки відключень світла енергетики
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
