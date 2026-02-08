На Київщині знову діють графіки відключень світла — перевірте свій

Енергетики відновлюють постачання світла. Фото: ДТЕК

У Київській області знову діють графіки відключень світла. Ситуацію в області вдалося стабілізувати завдяки роботі енергетиків.

Про це повідомили у ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Графіки відключень світла на Київщині

"Київщина: повертаємось до графіків.Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області. Маємо можливість застосовувати графіки. В разі змін будемо вас інформувати в нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключень світла. Фото: ДТЕК

