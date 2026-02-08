Видео
Україна
Главная Киев Киевщина возвращается к графикам отключений света, — ДТЭК

Киевщина возвращается к графикам отключений света, — ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 16:06
На Киевщине снова действуют графики отключений света — проверьте свой
Энергетики возобновляют поставки света. Фото: ДТЭК

В Киевской области снова действуют графики отключений света. Ситуацию в области удалось стабилизировать благодаря работе энергетиков.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Графики отключений света в Киевской области

"Киевщина: возвращаемся к графикам. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киевской области. Имеем возможность применять графики. В случае изменений будем вас информировать в нашем телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

На Київщині діють графіки відключень світла
Графики отключений света. Фото: ДТЭК

Напомним, ранее мы писали о том, что к временным графикам отключения вернулся и Киев. Узнать свою очередь можно несколькими способами.

Также мы рассказывали о том, что в Укрэнерго прокомментировали ситуацию в энергетике. После двух массированных атак на этой неделе есть многочисленные повреждения.

электроэнергия Киевская область свет графики отключений света энергетики
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
