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Київщина завтра буде без світла: графіки відключення

29 червня 2026 23:58
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула
Редактор стічки новин

Графіки відключень світла діятимуть завтра, 30 червня, у Київській області. Їх запроваджують через складну систему в енергосистемі внаслідок аномальної спеки. Заходи обмежень будуть для трьох підгруп.

Про це повідомляє YASNO, передає Новини.LIVE.

Графіки відключення світла на Київщині на 30 червня

Світло вимикатимуть так:

  • підгрупа 1.2 — 18:00-20:00;
  • 2.1 — 17:00-20:30;
  • 3.1 — 20:00-22:00.

Для решти підгруп заходи обмеження споживання не запроваджуватимуть

Графік відключень світла у Київській області 30 червня. Фото: YASNO

Крім того, з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, гроза, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок погіршення погодних умов попадали дерева, є руйнування утеплення в багатоповерхівці та проблеми з електропостачанням.

Крім того, на вʼїздах до столиці запровадили обмеження на рух фур важче 24 тонн через спеку. Крім того, працюють поливомийні машини, аби врятувати асфальт від деформації.