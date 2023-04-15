Київська дитяча залізниця відкрила новий сезон руху поїздів: фоторепортаж

Відкриття 70-го сезону Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Сьогодні, 15 квітня, відбулося на урочисте відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.

На місці події побував кореспондент Новини.Live.

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У рамках заходу відбувся концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де були представлені навчальні заклади залізничного профілю, розміщені різноманітні фотозони, а також безліч локацій з майстер-класами та залізничною амуніцією.

Також у заході брали участь аніматори та відбувся розіграш призів.

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4), куди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live

Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live 1 / 26

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобільний застосунок Укрзалізниці оновили. Тепер у ньому можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця до Великодня і травневих свят запустила з Києва додаткові поїзди для зручності пасажирів.