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Київська дитяча залізниця відкрила новий сезон руху поїздів: фоторепортаж

15 квітня 2023 12:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Київська дитяча залізниця відкрила новий сезон руху поїздів: фоторепортаж
Відкриття 70-го сезону Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 15 квітня, відбулося на урочисте відкриття 70-го сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці

На місці події побував кореспондент Новини.Live

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У рамках заходу відбувся концерт і освітньо-профорієнтаційний ярмарок, де були представлені навчальні заклади залізничного профілю, розміщені різноманітні фотозони, а також безліч локацій з майстер-класами та залізничною амуніцією.

Також у заході брали участь аніматори та відбувся розіграш призів. 

Київська дитяча залізниця знаходиться в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька, 4), куди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець).

  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
  • Відкриття нового сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці, 15 квітня 2023 року. Фото: Новини.Live
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобільний застосунок Укрзалізниці оновили. Тепер у ньому можна придбати квитки для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця до Великодня і травневих свят запустила з Києва додаткові поїзди для зручності пасажирів.

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