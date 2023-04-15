Киевская детская железная дорога открыла новый сезон движения поездов: фоторепортаж
Сегодня, 15 апреля, состоялось торжественное открытие 70-го сезона движения поездов Киевской детской железной дороги.
На месте происшествия побывал корреспондент Новини. Live.
В рамках мероприятия состоялся концерт и образовательно-профориентационная ярмарка, где были представлены учебные заведения железнодорожного профиля, размещены различные фотозоны, а также множество локаций с мастер-классами и железнодорожной амуницией.
Также в мероприятии приняли участие аниматоры и состоялся розыгрыш призов.
Киевская детская железная дорога находится в Сырецком парке (ул. Парково-Сырецкая, 4), куда удобно доехать кольцевой электричкой (выходить на станции Сырец).
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Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
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Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новости.
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
-
Открытие нового сезона движения поездов Киевской детской железной дороги, 15 апреля 2023 года. Фото: Новини.Live
Напомним, ранее сообщалось, что мобильное приложение "Укрзализныци" обновили. Теперь в нем можно купить билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.
Также сообщалось, что Укрзализныця к Пасхе и майским праздникам запустила из Киева дополнительные поезда для удобства пассажиров.