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Київська міська рада виділила 24,6 млн грн для ГУР

3 листопада 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київська міська рада виділила 24,6 млн грн для ГУР
Засідання Київської міської ради. Фото: kmr.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міська влада Києва збільшила фінансову допомогу для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона додатково виділила 24,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє ГУР.

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"У межах підтримки Сил безпеки та оборони держави депутати Київської міської ради додатково виділили 24, 6 мільйона гривень для Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни до бюджету Києва ухвалили сьогодні, 3 жовтня.

У ГУР зазначили, що разом із 60 мільйонами гривень, які скерували для воєнних розвідників 31 серпня, загальна сума додаткової фінансової підтримки від влади Києва склала 84,6 мільйона гривень. Там повідомили, що кошти платників податків зі столичної скарбниці будуть витрачені на закупівлю зброї й спеціального обладнання для посилення спроможностей українських воїнів-розвідників.

"У межах цільової програми "Захисник Києва" на 2022-2024 роки у міському бюджеті столиці передбачили 250 мільйонів гривень для української воєнної розвідки", — йдеться у повідомленні.

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Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові з Головного управління розвідки Міноборони, співпрацюючи з представниками СЗГ та спецназом ім. Івана Богуна, знищили дорогу одиницю російської техніки. Захисники виявили та знешкодили російську радіостанцію 48Я6-К1 "Підліт".

Також ми писали, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують нищити російських загарбників на Куп'янському напрямку. Бої не стихають ні на мить.

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