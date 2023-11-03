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Киевский городской совет выделил 24,6 млн грн для ГУР

3 ноября 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киевский городской совет выделил 24,6 млн грн для ГУР
Заседание Киевского городского совета. Фото: kmr.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Городская власть Киева увеличила финансовую помощь для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она дополнительно выделила 24,6 миллиона гривен.

Об этом сообщает ГУР.

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Финансовая поддержка ГУР

"В рамках поддержки Сил безопасности и обороны государства депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили 24,6 миллиона гривен для Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в бюджет Киева были приняты сегодня, 3 октября.

В ГУР отметили, что вместе с 60 миллионами гривен, которые направили для военных разведчиков 31 августа, общая сумма дополнительной финансовой поддержки от властей Киева составила 84,6 миллиона гривен. Там сообщили, что средства налогоплательщиков из столичной казны будут потрачены на закупку оружия и специального оборудования для усиления возможностей украинских воинов-разведчиков.

"В рамках целевой программы "Защитник Киева" на 2022-2024 годы в городском бюджете столицы предусмотрели 250 миллионов гривен для украинской военной разведки", — говорится в сообщении.

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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные из Главного управления разведки Минобороны, сотрудничая с представителями ССО и спецназом им. Ивана Богуна, уничтожили дорогостоящую единицу российской техники. Защитники обнаружили и обезвредили российскую радиостанцию 48Я6-К1 "Подлет".

Также мы писали, что спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают уничтожать российских захватчиков на Купянском направлении. Бои не стихают ни на миг.

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