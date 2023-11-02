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У Києві створять сквер імені загиблого Героя України "Да Вінчі"

2 листопада 2023 19:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві створять сквер імені загиблого Героя України "Да Вінчі"
Загиблий Герой України Дмитро Коцюбайло. Фото: Telegram/Віталій Кличко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сьогодні Київрада має розглянути і ухвалити рішення про створення в Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Його планують звести у Печерському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Сквер імені Героя України "Да Вінчі"

"Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка. Для цього протягом 30 днів земельні ділянки майбутнього скверу мають бути передані "Київзеленбуду" з подальшим присвоєнням створеному скверу назви "Сквер Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", — написав міський голова Києва.

Він зазначив, що у застосунку "Київ Цифровий" розміщення скверу та його найменування підтримали понад 20 тис. киян (90% усіх опитаних).

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скриншот допису Кличка

Раніше Кличко заявив, що у столиці запроваджують систему, яка буде автоматично регулювати систему подачі опалення, залежно від погоди. Наразі вона проходить випробовування. 

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