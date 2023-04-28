Київська ОВА повідомила про роботу ППО

Запуск ракети. Фото: УНІАН

Під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 28 квітня, на Київщині працювали сили ППО.

Про це повідомила Київська ОВА в Telegram.

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"На Київщині працює ППО", — йдеться в повідомленні.

Раніше про роботу ППО в небі над столицею повідомила Київська МВА.

Нагадаємо, що воєнний аналітик Олексій Гетьман зазначив, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався й завершиться деокупацією загарбаних Росією українських територій. Він наголосив, що ми маємо вийти на певні рубежі.