Київська ОВА повідомила про роботу ППО
28 квітня 2023 05:27
Запуск ракети. Фото: УНІАН
Під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 28 квітня, на Київщині працювали сили ППО.
Про це повідомила Київська ОВА в Telegram.
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"На Київщині працює ППО", — йдеться в повідомленні.
Раніше про роботу ППО в небі над столицею повідомила Київська МВА.
Нагадаємо, що воєнний аналітик Олексій Гетьман зазначив, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався й завершиться деокупацією загарбаних Росією українських територій. Він наголосив, що ми маємо вийти на певні рубежі.